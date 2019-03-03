Напротив поселка Луначарский два рыбака заблудились на Волге

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Утром мужчины на мотособаке отправились на рыбалку. Отойдя от берега около 6 км, мотобуксировщик увяз в снегу.Сильная метель не позволила мужчинам дойти обратно к берегу самостоятельно и они решили обратиться за помощью к спасателям.В 14:22 трое спасателей ПСО Тольятти на автомобиле УАЗ и аэросанях на прицепе отправились в Луначарский. Далее на аэроглиссере Патруль вышли на лёд Волги на поиски рыбаков.Работа осложнялась тем, что на поверхности реки образовалась вода со снегом, а метель не давала возможности ориетироваться на дальнее расстояние. Встречный сильный ветер и плохая видимость препятствовали движению аэросаней по направлению к рыбакам.Мужчин нашли и доставили на береговую линию в 20:37. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.Этот случай ещё раз подтверждает, что игнорирование погодных явлений, не знание местности и технических возможностей транспортного средства, могут повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций, которые опасны для жизни. Не стоит полагаться на удачу, а трезво оценивать все факторы, препятсвтующие безопасному досугу, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области