На жителя Сызрани заведено уголовное дело за ложное сообщение о ножевом ранении, якобы полученном от тещи

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Поставив подпись в протоколе, потерпевший рассказал правоохранителям, что у него возник конфликт с тещей, с которой он требовал возврата денежного долга. В ходе словесной перепалки она ударила потерпевшего ножом в ногу и он вынужден был обратиться в полицию за помощью.При опросе свидетелей сотрудники полиции установили, что теща молодого человека не имеет отношения к нанесению телесныхповреждений. Их он получил при неосторожном обращении с ножом, находясь по месту своего жительства.Злоумышленник решил воспользоваться данным обстоятельством для решения конфликтной ситуации с родственницей. Мужчина взял нож, пришел к ней домой и пригрозил, что в случае не возврата долга, обвинит ее в нанесении телесных повреждений.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». В настоящее время дело направлено в суд суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области