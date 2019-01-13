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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На заводе "Экран" ночью загорелся кабель

13 января 2019 18:09
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На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 67 человек личного состава и 22 единицы техники.
13 января в 01:17 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, Промышленный район, проспект Кирова.

Горел кабель на площади 10 п.м.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 67 человек личного состава и 22 единицы техники.

Пожар был локализован в 01:48, пожар ликвидирован в 01:51.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, передает пресс-служба облМЧС. 

Как пишет samara.kp.ru, кабель горел на заводе «Экран».



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