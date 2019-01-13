На заводе "Экран" ночью загорелся кабель
13 января 2019 18:09
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Горел кабель на площади 10 п.м.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 67 человек личного состава и 22 единицы техники.
Пожар был локализован в 01:48, пожар ликвидирован в 01:51.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.
Как пишет samara.kp.ru, кабель горел на заводе «Экран».
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