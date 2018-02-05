На выходных 19 самолетов «Аэрофлота» получили повреждения из-за снега и льда на взлетно-посадочных полосах
5 февраля 2018 20:24
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Представитель «Аэрофлота» отказался от комментариев.
По словам одного из собеседников РБК, в ходе торможения самолетов после посадки тяга двигателей всасывала лед или снег, которые оставались на взлетно-посадочной полосе при некачественной уборке. «Это приводит к тому, что лопатки двигателя повреждаются», — говорит он. Другой собеседник РБК отмечает, что хотя это и не серьезное повреждение, но в таком виде самолет не может эксплуатироваться. Срок ремонта может занять несколько дней, добавляет он.
Представители UTair, S7 и «Уральских авиалиний» пока не ответили на запросы РБК, сталкивались ли они с аналогичными проблемами за последние дни. Источник в одной из крупных авиакомпаний сказал РБК, что такие повреждения в России зимой «не являются чем-то уникальным».
«Аэрофлот» — крупнейшая авиакомпания России. По состоянию на 1 января 2018 года парк авиаперевозчика насчитывает 224 самолета, средний возраст машин составляет 4,1 года. Большую часть составляют самолеты семейства Airbus А320, Airbus А330 и Sukhoi SuperJet 100.
Базовым аэропортом «Аэрофлота» является Шереметьево. «Официальных обращений и подтвержденных претензий от авиакомпаний в этот период не поступало», — заявила РБК директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.
За прошедшие выходные в Москве выпало 122% месячной нормы осадков — 44 мм. Снегопады в Москве стали мощнейшими за историю метеонаблюдений, заявил представитель Московского метеобюро. Это привело к массовым задержкам и отменам авиарейсов — по подсчетам РБК, за выходные и первую половину понедельника отменили и задержали более 850 рейсов. Сейчас ситуация приходит в норму, сказал РБК представитель Шереметьево и подтвердили в пресс-службах Домодедово и Внуково.
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