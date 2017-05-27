На выезде из Сызрани улетел в кювет и перевернулся Nissan Maxima

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В районе села Уваровка улетел в кювет и перевернулся Nissan Maxima с липецкими номерами. Причина - вождение в состоянии алкогольного опьянения. В машине находилось 4 человека, пострадавших и погибших нет.Фото: Иван Бородин @ ВКонатке