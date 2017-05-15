На въезде в Подстепки сгорел строительный вагончик
15 мая 2017 11:40
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Вечером 14 мая по адресу: м.р. Ставропольский, на въезде в с. Подстепки, произошел пожар.
Горел строительный вагончик на площади 24 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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