На улице Венцека в Самаре 12-летняя девочка попала под колеса «Geely» на переходе
13 марта 2018 14:34
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В результате ДТП 12-летняя девочка получила травму спины. После оказания медицинской помощи пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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