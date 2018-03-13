Я нашел ошибку
Главные новости: 
Ранее о «системном кризисе» в территориальном управлении службы сообщали в структурах Минздрава.
Глава Росприроднадзора рекомендовал уволить руководителя службы в ХМАО
Ученые СамГТУ получили Губернские премии
Ученые СамГТУ получили Губернские премии
Мужчина нарушил правила дорожного движения на 42 тысячи рублей.
Сразу 68 исполнительных производств было возбуждено в отношении «лихача» из Тольятти
В Самаре увековечили память Почетного гражданина Владимира Золотарева
«Жигулевскому пиву» удалось доказать, что строительство здания не угрожает безопасности граждан и не нарушает строительные СНиПы.
Мини-бар «На дне» строили без разрешения. Культовому бару простили отсутствие документации
13 марта в 15.00 на площадке Центрального рынка на Рождественском бульваре театр покажет фрагмент спектакля «Король Лир».
13 марта в Москве Новокуйбышевский театр «Грань» откроет программу «Золотая Маска в городе»
Вместимость 720 мест, тренажерный зал, зал фитнеса.
В Новокуйбышевске открыт ледовый дворец
13 марта в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха
13 марта в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха
сегодня  Вторник, 13 марта, 20:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -15 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/03:
USD 56.61
-0.19
EUR 69.8
-0.73
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На улице Венцека в Самаре 12-летняя девочка попала под колеса «Geely» на переходе

13 марта 2018 14:34
401
Девочка получила травму спины.
12 марта в 18:30 мужчина 1974 года рождения, управляя автомашиной «Geely», двигался по улице Венцека в направлении улицы Галактионовской. По предварительной информации полицейских, напротив дома №59 А по улице Венцека, водитель допустил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемого пешеходному переходу.

В результате ДТП  12-летняя девочка получила травму спины. После оказания медицинской помощи пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области. 




Фото:  пресс-служба ГУ МВД Самарской области
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
13 марта 2018  20:11
Мужчина нарушил правила дорожного движения на 42 тысячи рублей.
Сразу 68 исполнительных производств было возбуждено в отношении «лихача» из Тольятти
 Мужчина нарушил правила дорожного движения на 42 тысячи рублей.  Закон
14
13 марта 2018  19:37
«Жигулевскому пиву» удалось доказать, что строительство здания не угрожает безопасности граждан и не нарушает строительные СНиПы.
Мини-бар «На дне» строили без разрешения. Культовому бару простили отсутствие документации
 «Жигулевскому пиву» удалось доказать, что строительство здания не угрожает безопасности граждан и не нарушает строительные СНиПы.  Закон
89
13 марта 2018  17:09
Следователи пришли к выводу, что ремонт в камерах провели на законных основаниях.
СК не нашел коррупции в «Матросской Тишине» после скандала с VIP-камерами
Следователи пришли к выводу, что ремонт в камерах провели на законных основаниях.  Закон
102
12 марта 2018  22:55
Мужчина обратился в Минобороны с иском на 500 тысяч рублей.
Суд Читы присудил отцу погибшего солдата-срочника 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда
 Мужчина обратился в Минобороны с иском на 500 тысяч рублей.   Закон
353
12 марта 2018  21:46
Судья отметил, что водителей нельзя привлекать к административной ответственности только на основании одного протокола административного действия. Вину водителя необходимо подтверждать доказательствами: показаниями свидетелей, видеоматериалами, фотография
Водитель из Самары в Верховном суде отменил штраф, основанный только на протоколе ГИБДД
Судья отметил, что водителей нельзя привлекать к административной ответственности только на основании одного протокола административного действия. Вину... Закон
401
12 марта 2018  17:20
Кирилин, не согласившись с решением райсуда об отстранении от должности, обжаловал его в апелляционном порядке. В понедельник адвокат Кирилина заявил суду, что при вынесении решения райсуда было допущено большое количество процессуальных нарушений.
Суд не восстановил в должности гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина
Кирилин, не согласившись с решением райсуда об отстранении от должности, обжаловал его в апелляционном порядке. В понедельник адвокат Кирилина заявил суду, что... Закон
210
12 марта 2018  15:09
В момент передачи части денежных средств в размере 200 тысяч рублей злоумышленника задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД Самары.
Самарец задержан в момент передачи взятки должностному лицу. Видео
В момент передачи части денежных средств в размере 200 тысяч рублей злоумышленника задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и... Закон
238
Весь список
Происшествия
13 марта 2018  16:31
На днях полицейские задержали подозреваемого – ранее не судимого и безработного жителя Самары 1983 года рождения.
В Самаре мужчина ночью проник в квартиру своей недавней знакомой и ограбил ее
На днях полицейские задержали подозреваемого – ранее не судимого и безработного жителя Самары 1983 года рождения.  Происшествия
119
13 марта 2018  14:34
Девочка получила травму спины.
На улице Венцека в Самаре 12-летняя девочка попала под колеса «Geely» на переходе
Девочка получила травму спины.   Происшествия
400
13 марта 2018  14:28
72-летняя женщина была госпитализирована с травмами плеча и таза.
В Самаре на улице Вольской водитель «Toyota Avensis» сбил пенсионерку, переходившую дорогу
72-летняя женщина была госпитализирована с травмами плеча и таза.  Происшествия
165
Весь список
Криминал
13 марта 2018  15:43
По имеющимся данным, в ходе ссоры приятель супругов нанес женщине ранение бедра, впоследствии она скончалась.
В Тольятти в одной из квартир дома на бульваре Луначарского обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями
По имеющимся данным, в ходе ссоры приятель супругов нанес женщине ранение бедра, впоследствии она скончалась.   Криминал
120
13 марта 2018  12:23
Директор одного из частных реабилитационных центров Самары подозревается в краже имущества пациента
Директор одного из частных реабилитационных центров Самары подозревается в краже имущества пациента
Пострадавший передал на хранение директору организации принадлежащие 20 тысяч рублей. Криминал
127
13 марта 2018  11:24
В Тольятти женщина смертельно ранила сожителя
В Тольятти женщина смертельно ранила сожителя
К патрулировавшим тольяттинские улицы сотрудниками Росгвардии за помощью обратились работники «скорой помощи». Криминал
150
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
507
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
684
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
628
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1293
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
812
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
895
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1505
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
815
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3981
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2302
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2744
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2643
Весь список

Мероприятия
В Самаре расскажут молодым родителям о мерах государственной поддержки семей с детьми
В Самаре пройдет областная общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!»
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья
Весь список
Популярное
за сегодня

СМИ узнали о гонораре Михаила Ефремова за главную роль в нашумевшем спектакле «Не становись чужим» в Самаре

1060

С 1 апреля в Самарской области вводится ограничение движения для большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам

952

В Красноглинском районе города Самара пропали две женщины

672
за неделю

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной"

53723

Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"

23908

В среду Самарскую область должен посетить кандидат в президенты РФ и действующий президент страны Владимир Путин

4463
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда