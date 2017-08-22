На улице Транзитной в Самаре столкнулись две ВАЗовских легковушки, оба водителя госпитализированы
22 августа 2017 14:48
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Одно из ДТП произошло в 20:10 на улице Транзитной в Кировском районе городда.
44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 (стаж - 23 года) двигался со стороны улицы Изыскательской в направлении улицы Гоголя. При повороте автомобилист нарушил правила очередности проезда и столкнулся с автомашиной такой же марки под управлением молодого человека 2000 года рождения.
В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавших.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба автомобилиста находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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