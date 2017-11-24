На улице Победы в Самаре под колесами фуры погибла женщина
24 ноября 2017 15:39
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Напротив дома №143 по улице Победы грузовик MAN задавил пешехода. Женщина, которой на вид около 50 лет, скончалась на месте аварии,
Сотрудники ДПС выясняют все детали произошедшего. По предварительной информации, происшествие случилось рядом с пешеходным переходом.
По словам водителя фуры, женщина попала в слепую зону.
Фото: соцсети
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