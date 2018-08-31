На улице Победы в Самаре горели гаражи на площади 50 квадратных метров
31 августа 2018 14:59
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Горели гаражи на площади 50 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 3 единицы техники.
Пожар локализован в 14 час. 00 мин.(мст), пожар ликвидирован в 14 час. 04 мин.(мст).
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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