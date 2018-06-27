Я нашел ошибку
Главные новости: 
По результатам прошлого года региону удалось укрепить позиции в рейтинге на 17 пунктов, показав одну из лучших динамик в стране.
Дмитрий Азаров проводит очередное заседание совета по улучшению инвестиционного климата в регионе
Наибольшее количество наивысших результатов на ЕГЭ показали выпускники Самарского медико-технического лицея (5 результатов) и гимназии №1 (4 результата).
788 выпускников самарских школ награждены медалями «За особые успехи в учении»
Коммунисты приняли неожиданное решение.
Хинштейну придется конкурировать на довыборах в Госдуму с товарищем Абдалкиным
Самара увековечила память о ЧМ на долгие годы
Самара увековечила память о ЧМ на долгие годы
На улице Победы, в районе пересечения с Каховской, Lada Priora врезалась в трамвай
На улице Победы, в районе пересечения с Каховской, Lada Priora врезалась в трамвай
В ходе встречи замдиректора ФСПП Владимир Воронин представили нового руководителя Управления ФСПП по Самарской области - главного судебного пристава Самарской области Закира Муратова.
Дмитрий Азаров провел встречу с руководством федеральной службы судебных приставов
Во время встречи обсуждены актуальные вопросы деятельности службы судебных приставов на территории Самарской области.
Состоялась встреча главного федерального инспектора по Самарской области и руководства Федеральной службы судебных приставов
Новый центр оказания услуг для бизнеса в Самаре официально откроется 29 июня
Новый центр оказания услуг для бизнеса в Самаре официально откроется 29 июня
сегодня  Среда, 27 июня, 17:04
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/06:
USD 62.79
-0.16
EUR 73.41
0.1
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На улице Победы, в районе пересечения с Каховской, Lada Priora врезалась в трамвай

27 июня 2018 16:07
88
Сегодня днем, 27 июня, в Самаре на улице Победы, в районе пересечения с улицей Каховской произошло ДТП с участием общественного транспорта.

О произошедшей аварии известно от очевидцев. Сообщается, что водитель Lada Priora, уходя от столкновения с автомобилем Ford, врезался в трамвай. Иномарка в тот момент остановилась впереди, чтобы пропустить пассажиров трамвая.

К счастью, пострадавших в аварии нет, сообщает samarskie-voditeli.ru.



Фото очевидцев

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
26 июня 2018  15:10
Так как в качестве наказания для них предусмотрены еще принудительные общественные работы и штрафы.
В постановлении Верховного Суда говорится, что арест для нарушителей на митингах должен быть крайней мерой
Так как в качестве наказания для них предусмотрены еще принудительные общественные работы и штрафы.   Закон
327
22 июня 2018  14:59
Одиночные пикеты, приравненные к митингам; запрет на маски на протестных акциях; уголовное наказание за принуждение к участию в демонстрациях — кого и как ВС предложил наказывать по делам о публичных мероприятиях.
Верховный суд предложил приравнять несколько пикетов к несогласованному митингу
Одиночные пикеты, приравненные к митингам; запрет на маски на протестных акциях; уголовное наказание за принуждение к участию в демонстрациях — кого и как ВС... Закон
301
22 июня 2018  07:19
В правительстве решили поставить точку в вопросе регулирования рынка электронных сигарет. Для вейпов и других альтернатив курению не будет отдельного закона.
Вейпы попадут под законы для обычных сигарет
В правительстве решили поставить точку в вопросе регулирования рынка электронных сигарет. Для вейпов и других альтернатив курению не будет отдельного закона.... Закон
295
22 июня 2018  06:55
Следствие считает, что Эльдар Исаев обманул собиравшихся в Россию на ЧМ китайских болельщиков более чем на $1 млн. Представители Исаева утверждают, что он сам стал жертвой нечистоплотных партнеров.
Экс-директора «Анжи» заподозрили в краже денег болельщиков ЧМ-2018
Следствие считает, что Эльдар Исаев обманул собиравшихся в Россию на ЧМ китайских болельщиков более чем на $1 млн. Представители Исаева утверждают, что он сам стал... Закон
275
21 июня 2018  22:47
По данным следствия, Александр Хорошавин вместе с соучастниками в 2014 году получил взятки в размере от 2 млн до 10 млн руб. от двух десятков людей.
СК предъявил экс-губернатору Сахалина Хорошавину обвинение в получении еще 20 взяток
По данным следствия, Александр Хорошавин вместе с соучастниками в 2014 году получил взятки в размере от 2 млн до 10 млн руб. от двух десятков людей.  Закон
377
21 июня 2018  21:54
Его признали виновным в 69 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 134 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет) и ст. 135 УК (развратные действия).
Экс-директора иркутского бассейна приговорили к 23 годам колонии за педофилию
Его признали виновным в 69 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 134 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет) и... Закон
459
21 июня 2018  14:24
Внесенный десять лет назад закон об изменении формулы зачета срока содержания под стражей в срок наказания прошел второе чтение. Его принятие может привести к освобождению сотен тысяч осужденных — закон имеет обратную силу.
Дума решила приравнять 1 день в СИЗО к 1,5 дня в колонии
Внесенный десять лет назад закон об изменении формулы зачета срока содержания под стражей в срок наказания прошел второе чтение. Его принятие может привести к... Закон
408
Весь список
Происшествия
27 июня 2018  16:07
На улице Победы, в районе пересечения с Каховской, Lada Priora врезалась в трамвай
На улице Победы, в районе пересечения с Каховской, Lada Priora врезалась в трамвай
  Происшествия
87
27 июня 2018  14:43
Сотрудники отдела полиции Тольятти ведут поиски девочки-подростка
  Происшествия
126
27 июня 2018  11:01
Жертвами крупной аварии в Пензенской области стали чиновники, ехавшие в областной центр. Среди них — глава аппарата администрации одного из районов.
Чиновники районной администрации погибли в ДТП под Пензой
Жертвами крупной аварии в Пензенской области стали чиновники, ехавшие в областной центр. Среди них — глава аппарата администрации одного из районов.  Происшествия
168
Весь список
Криминал
27 июня 2018  12:10
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Он решил помочь молодым автомобилистам, но все кончилось трагически. Криминал
168
26 июня 2018  11:06
Стартует процесс по уголовному делу бывшего вице-мэра Самары Сергея Рубакова
Стартует процесс по уголовному делу бывшего вице-мэра Самары Сергея Рубакова
Первое заседание состоится уже сегодня. Криминал
364
23 июня 2018  09:56
В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
Она получила 14 200 рублей за выдачу больничных 6 работникам. Криминал
507
Весь список


Видео
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
1681
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
602
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
682
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
158
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
108
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
114
Весь список

Фоторепортажи
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
987
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2307
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
99
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
493
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
778
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
946
Весь список

Мероприятия
В Самаре стартует летний джазовый фестиваль «Джаз в Струковском»
В Тольятти состоится XI фестиваль музыки и искусств «Тремоло»
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда