На улице Победы, в районе пересечения с Каховской, Lada Priora врезалась в трамвай
27 июня 2018 16:07
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О произошедшей аварии известно от очевидцев. Сообщается, что водитель Lada Priora, уходя от столкновения с автомобилем Ford, врезался в трамвай. Иномарка в тот момент остановилась впереди, чтобы пропустить пассажиров трамвая.
К счастью, пострадавших в аварии нет, сообщает samarskie-voditeli.ru.
Фото очевидцев
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