На улице Печерской в Самаре сегодня горели сараи
16 ноября 2017 22:38
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Горели сараи на площади 50 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 6 единиц техники.
Пожар был локализован в 16:26, пожар ликвидирован в 16:34.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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