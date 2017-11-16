На улице Печерской в Самаре сегодня горели сараи

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Горели сараи на площади 50 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 6 единиц техники.Пожар был локализован в 16:26, пожар ликвидирован в 16:34.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС