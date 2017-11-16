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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На улице Печерской в Самаре сегодня горели сараи

16 ноября 2017 22:38
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На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 6 единиц техники.
16 ноября в 15:57 по адресу: Самара, Советский район, улица Печерская, произошел пожар.

Горели сараи на площади 50 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 6 единиц техники.

Пожар был локализован в 16:26, пожар ликвидирован в 16:34.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС. 



Фото из архива облМЧС
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