На улице Орловской в Самаре горели надворные постройки

109

Горели надворные постройки на площади 70 кваратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 18 человек личного состава и 5 единиц техники.Пожар был локализован в 17:37, пожар ликвидирован в 17:41.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.