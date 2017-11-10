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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На улице Орловской в Самаре горели надворные постройки

10 ноября 2017 20:59
109
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 18 человек личного состава и 5 единиц техники.
10 ноября в 17:20 по адресу: Самара, Кировский район, улица Орловская, произошел пожар.

Горели надворные постройки на площади 70 кваратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

Пожар был локализован в 17:37, пожар ликвидирован в 17:41.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС. 
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