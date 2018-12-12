На улице Обувной в Самаре столкнулись автобус и автомобиль "Ниссан"

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В автобусе находилось 5 человек, 2-е пострадали (женщина 65 г.р - ушиб грудной клетки, женщина 67 г.р - множественные переломы).За рулем "Ниссана" женщина 71 года рождения - трезвая.Нарушила правила расположения т/с, выехала на встречку.Автобус уходил от удара маневрировал влево, но столкновения избежать не удалось.Удар пришелся на переднюю правую часть автобуса. после чего он вылетел в кювет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области