На улице Неверова в Самаре сегодня горел автомобиль

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На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человека личного состава и 2 единицы техники.Пожар был локализован в 11:40, пожар ликвидирован в 11:41.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС