На улице Медицинской в Самаре столкнулись "Рено" и "Чери", один из водителей госпитализирован
11 августа 2018 15:37
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Ребенок 2018 года рождения, находившийся в удерживающем устройстве на заднем сиденье автомобиля "Чери" не пострадал, осмотрен медиками.
Сотрудники полиции на месте происшествия оказали помощь пострадавшему, установили и опросили очевидцев и участников ДТП, в настоящий момент сбор первичного материала продолжается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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