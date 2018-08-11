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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На улице Медицинской в Самаре столкнулись "Рено" и "Чери", один из водителей госпитализирован

11 августа 2018 15:37
195
Ребенок 2018 года рождения, находившийся в удерживающем устройстве на заднем сиденье автомобиля
По версии сотрудников полиции, в районе д. 5 по улице Медицинской областного центра произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого водитель автомобиля "Рено" 1953 года рождения госпитализирован в лечебное учреждение.

Ребенок 2018 года рождения, находившийся в удерживающем устройстве на заднем сиденье автомобиля "Чери" не пострадал, осмотрен медиками.

Сотрудники полиции на месте происшествия оказали помощь пострадавшему, установили и опросили очевидцев и участников ДТП, в настоящий момент сбор первичного материала продолжается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



Фото:   пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области




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