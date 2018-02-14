На улице Льва Толстого в Тольятти водитель внедорожника потерял управление и въехал под припаркованную фуру

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Внедорожник получил серьезные повреждения. На место ДТП сотрудники МЧС проводили аварийно-спасательные работы.По неподтвержденной информации, водителю SsangYong стало плохо за рулем. Он был доставлен в больницу с предварительным диагнозом — инсульт. Водителя от серьезных травм уберегли подушки и ремни безопасности.Фото: «Происшествия Тольятти»