На улице Комсомольской в Самаре 67 спасателей тушили пожар в жилом доме

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Горел жилой дом на площади 80 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 67 человек личного состава и 15 единиц техники.Пожар был локализован в 18:37, пожар ликвидирован в 19:21.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.