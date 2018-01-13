На улице Комсомольской в Самаре 67 спасателей тушили пожар в жилом доме
13 января 2018 21:50
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Горел жилой дом на площади 80 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 67 человек личного состава и 15 единиц техники.
Пожар был локализован в 18:37, пожар ликвидирован в 19:21.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
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