На улице Клубничной в селе Малая Царевщина горела частная баня на площади 60 квадратных метров

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Горела частная баня на площади 60 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 3 единицы техники.Пожар был локализован в 12:47, пожар ликвидирован в 12:53.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.