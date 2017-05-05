На улице Казачьей в Самаре горел нежилой частный дом и надворные постройки

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Горел нежилой частный дом и надворные постройки на площади 100 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 6 единиц техники.Пожар был локализован в 13:42, пожар ликвидирован в 14:04.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.