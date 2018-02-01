На улице Блюхера в Самаре девушка за рулем «Лады» не уступила дорогу «Hyundai Elantra» и пострадала при столкновении

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Одно из ДТП произошло днем в Самаре. Девушка 1989 года рождения, управляя автомашиной «Лада Калина», двигалась по улице Блюхера, со стороны улицы Карбышева. При выезде со второстепенной дороги на улицу Советской Армии, с левым поворотом, не уступила дорогу и столкнулась с «Hyundai Elantra».В результате ДТП пострадала водитель автомашины «Лада», 28-летнюю девушку госпитализировали с травмами груди и головы.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области