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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На ул.Тухачевского трамвай сошел с рельсов. ФОТО

13 мая 2017 19:23
262
трамвай1
 ЧП произошло примерно в 17 часов. По предварительным данным, пострадавших нет. 

На улице Тухачевского в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. Трамвай 1 маршрута совершал поворот и сошел с рельсов. Тяжелый вагон развернуло на 90 градусов, трамвай перегородил проезжую часть. Движение на ул. Тухачевского затруднено. В причинах происшествия предстоит разобраться экспертам.

Фото Вячеслава Кудашкина

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