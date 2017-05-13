На ул.Тухачевского трамвай сошел с рельсов. ФОТО
13 мая 2017 19:23
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На улице Тухачевского в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. Трамвай 1 маршрута совершал поворот и сошел с рельсов. Тяжелый вагон развернуло на 90 градусов, трамвай перегородил проезжую часть. Движение на ул. Тухачевского затруднено. В причинах происшествия предстоит разобраться экспертам.
Фото Вячеслава Кудашкина
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