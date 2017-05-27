На ул. Железнодорожной в Самаре тушили пожар

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Вечером 26 мая по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Революционная, произошел пожар. Горели домашние вещи в квартире на площади 5 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.