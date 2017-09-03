На ул. Тверская в Самаре горело здание на 70 кв. метрах

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В субботу, 2 сентября по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Тверская, произошел пожар.Горело неэксплуатируемое здание на 70 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 2 единицы техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.