На ул. Труда в Самаре горела комната
4 мая 2017 11:19
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3 мая по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, п. Прибрежный, ул. Труда, произошел пожар.
Горела комната на площади 20 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человек личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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