На ул. Труда в Самаре горела комната

110

3 мая по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, п. Прибрежный, ул. Труда, произошел пожар.Горела комната на площади 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человек личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.