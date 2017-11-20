На ул. Ташкентской в Самаре горели 4 контейнера площадью 60 кв. метров

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В ночь на 20 ноября по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская, произошел пожар. Горели четыре вещевых контейнера на 60 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 21 человек личного состава и 6 единиц техники.Пожар потушен за 20 минут, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.