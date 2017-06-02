На ул. Ташкентской 18 человек тушили пожар в квартире

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Вечером 1 июня по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская, произошел пожар.Горели домашние вещи в квартире на 5 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 18 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.