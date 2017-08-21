На ул. Свободы в Самаре Lada Priora врезалась в автобус FIAT, jпятеро пострадали

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Авария произошла сегодня, 21 августа, в 10:30 на улице Свободы в Кировском районе областного центра. 29-летний водитель автомобиля «Lada Priora» (водительский стаж - с 2007 года) двигался со стороны улицы Севастопольской в направлении проспекта Кирова. По версии полицейских, в пути следования автомобилист не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом «FIAT» под управлением мужчины 1965 года рождения (стаж - с 1999 года), двигавшимся по улице Каховской со стороны улицы Победы в направлении улицы Металлистов. От удара автобус опрокинулся на проезжей части.По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 5 пассажиров автобуса «FIAT». В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.