На ул. Стара-Загора в Самаре горел торговый павильон

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Поздно вечером 12 февраля по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Стара-Загора, произошел пожар.Горел торговый павильон на площади 10 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.