На ул. Стара-Загора в Самаре горел торговый павильон
13 февраля 2017 11:08
72
Поздно вечером 12 февраля по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Стара-Загора, произошел пожар.
Горел торговый павильон на площади 10 кв.м.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
13 февраля 2017 11:24
Спиртное продавали без документов. Закон
63
12 февраля 2017 16:08
Вопрос предоставления жилого помещения взят прокуратурой района на контроль. Закон
246
12 февраля 2017 10:20
Алкоголь продавали незаконно. Закон
471
11 февраля 2017 13:12
В отношении него возбуждено третье подряд уголовное дело. Закон
266
11 февраля 2017 12:22
Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается. Закон
209
10 февраля 2017 20:24
Должник попытался спрятать «Калину» в гараже, но не успел. Его догнали судебные приставы-исполнители, которые воспрепятствовали въезду автомобиля в... Закон
281
10 февраля 2017 19:00
Взятка предназначалась за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя. Закон
609
Происшествия
13 февраля 2017 12:20
Очевидцев просят сообщить о происшествии. Происшествия
44
13 февраля 2017 11:59
Они провели к пострадавшей спасателей. Происшествия
75
13 февраля 2017 11:33
Рейды проводят сотрудники ГИБДД города. Происшествия
88
Криминал
13 февраля 2017 12:36
Заказчиком стал житель Севастополя. Криминал
28
13 февраля 2017 12:28
Инцидент произошел в Саратове. Криминал
34
13 февраля 2017 11:52
Приговор по этому делу планируют огласить 22 февраля. Криминал
50
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
1079
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
689
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4912
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1898
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2477
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1575
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1275
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2419
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2250
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11419
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9366
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5754
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают