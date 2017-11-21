На ул. Стара-Загора в Самаре ВАЗ 2105 врезался в иномарку Ниссан

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Вечером 20 ноября в Самаре произошло ДТП. Водитель 1963 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2105, двигался по улице Стара – Загора. По предварительной информации полицейских, напротив дома № 541 по улице Стара - Загора, водитель не выполнил требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, в результате чего допустил столкновение с автомашиной Ниссан, который следовал во встречном направлении.В результате ДТП пострадал водитель автомашины ВАЗ 2105, 54 летний мужчина получил травмы в виде переломов ребер, ушибы. Пострадавший был госпитализирован.В целом за 20 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 19 ДТП. При этом 16 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе пострадал один несовершеннолетний. Погибло трое человек, сообщает облМВД.