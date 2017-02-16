На ул. Стара-Загора в Самаре Toyota Corolla спровоцировала ДТП с двумя машинами

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Вечером 15 февраля на улице Стара Загора в Промышленном районе областной столицы произошло ДТП. 36-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» двигался в условиях снегопада со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Воронежской. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную скорость, автомобилист допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.Следствием этого стало столкновение с автомашиной «Datsun on-DO», которую после удара отбросило на остановившийся автомобиль «Mazda-3». В результате ДТП 36-летняя женщина, находившаяся за рулем «Datsun on-DO», её 23-летняя пассажирка, а также 29-летний пассажир «Toyota Corolla» получили травмы различной степени тяжести.В целом за 15 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП. При этом 16 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет, сообщает облМВД.