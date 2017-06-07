На ул. Стара Загора в Самаре Lada Kalina сбила девочку-велосипедистку

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Вечером 6 июня на улице Стара Загора в Промышленном районе областной столицы произошло ДТП. 34-летний водитель автомобиля «Lada Kalina» (водительский стаж - 16 лет) двигался по внутридворовому проезду со стороны улицы Фадеева в направлении проспекта Карла Маркса. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную скорость, в пути следования автомобилист допустил наезд на девочку 2009 года рождения, двигавшуюся по жилой зоне на велосипеде. От удара велосипед с ребенком отбросило на припаркованную во дворе автомашину «Volkswagen Tiguan». В результате ДТП несовершеннолетняя велосипедистка получила травмы, с которыми была доставлена бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц.6 июня на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП. При этом 1 человек погиб, еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе - четыре несовершеннолетних, сообщает облМВД.