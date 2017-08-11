На ул. Сибирская в Самаре горел дом на 30 кв. метрах

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Утром сегодня, 8 августа по адресу: г.о. Самара, Кубышевский р-н, ул. Сибирская, произошел пожар.Горел частный дом на 30 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.