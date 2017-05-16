На ул. Садовой в Самаре тушили пожар на 100 кв. метрах
16 мая 2017 09:41
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Накануне, 15 мая по адресу: г.о. Самара, Самарский р-н, ул. Садовая, произошел пожар.
Горела кровля частного дома и надворные постройки на 100 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 8 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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