На ул. Садовой в Самаре тушили пожар на 100 кв. метрах

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Накануне, 15 мая по адресу: г.о. Самара, Самарский р-н, ул. Садовая, произошел пожар.Горела кровля частного дома и надворные постройки на 100 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 8 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.