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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На ул. Садовой в Самаре горела межкомнатная стена

10 февраля 2017 09:09
34
Пожар тушили 22 человека.

Вечером 9 февраля по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-н, ул. Садовая, произошел пожар.

Горела межкомнатная стена на площади 5 кв.м.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.


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Комментарии



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