На ул. Садовой в Самаре горела межкомнатная стена
10 февраля 2017 09:09
34
Вечером 9 февраля по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-н, ул. Садовая, произошел пожар.
Горела межкомнатная стена на площади 5 кв.м.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
9 февраля 2017 20:02
Он осужден к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Закон
162
9 февраля 2017 16:33
Она была признана виновной по статье "Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание". Закон
159
9 февраля 2017 15:50
Задолженность по налогам в бюджет составила более 4 миллионов 240 тысяч рублей. Закон
143
9 февраля 2017 15:48
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4, 5 года условно, с испытательным сроком на 3 года. Закон
146
9 февраля 2017 13:12
На продажу спиртного не было лицензии. Закон
134
8 февраля 2017 19:33
Он прошел государственную регистрацию в качестве главы фермерского хозяйства, предоставив фиктивные документы. Закон
253
8 февраля 2017 17:40
Экологический ущерб составил более 2 миллионов 800 тысяч рублей. Закон
255
Происшествия
10 февраля 2017 09:09
Пожар тушили 22 человека. Происшествия
33
9 февраля 2017 16:44
Детёныш не сопротивлялся и спасателям не мешал. Происшествия
138
9 февраля 2017 16:22
Мужчина пытался расплатиться с продавцом поддельной 5-тысячной купюрой. Происшествия
186
Криминал
10 февраля 2017 09:27
У женщины во время застолья отобрали телефон. Криминал
27
9 февраля 2017 13:55
Так он поступал, чтобы получить бесплатное проживание в гостиницах и санаториях. Криминал
153
9 февраля 2017 12:53
За преступление задержан безработный, он успел продать автомобиль. Криминал
130
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
1028
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
660
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4841
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1841
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2427
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1527
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1241
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2386
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2201
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11390
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9326
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5724
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают