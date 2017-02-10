На ул. Садовой в Самаре горела межкомнатная стена

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Вечером 9 февраля по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-н, ул. Садовая, произошел пожар.Горела межкомнатная стена на площади 5 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.