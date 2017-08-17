На ул. Садовой в Самаре 12 человек тушили пожар

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Утром сегодня, 17 августа по адресу: г.о. Самара, Самарский р-н, ул. Садовая, произошел пожар.Горели домашние вещи на 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.