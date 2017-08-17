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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На ул. Садовой в Самаре 12 человек тушили пожар

17 августа 2017 13:23
80
На ул. Садовой в Самаре 12 человек тушили пожар
Горели домашние вещи.

Утром сегодня, 17 августа по адресу: г.о. Самара, Самарский р-н, ул. Садовая, произошел пожар.

Горели домашние вещи на 10 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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