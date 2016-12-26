На ул. Петлевая в Самаре горело чердачное перекрытие

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В воскресенье, 25 декабря по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, ул. Петлевая, произошел пожар. Горело чердачное перекрытие на площади 2 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.