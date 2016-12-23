На ул. Партизанской в Самаре тушили пожар
23 декабря 2016 11:40
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Поздно вечером 22 декабря по адресу: Самара, Советский р-он, ул. Партизанская, произошел пожар. Горели домашние вещи на площади 1 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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