На ул. Партизанской в Самаре горел автомобиль
25 декабря 2016 11:12
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Вечером 24 декабря по адресу Советский р-н, ул. Партизанская, произошел пожар.
Горел автомобиль.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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