На ул. Олимпийской в Самаре сгорел гараж

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Поздно вечером 10 мая по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Олимпийская, произошел пожар.Горел гараж на площади 15 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.