На ул. Олимпийской в Самаре горело 30 кв. метров сараев

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Вечером 17 августа по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Олимпийская, произошел пожар.Горели сараи на 30 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.