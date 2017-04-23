На ул. Ново-Садовой в Самаре горели вещи в квартире

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Вечером 22 апреля по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, произошел пожар.Горели домашние вещи в квартире на площади 5 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 19 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.