На ул. Ново-Садовой в Самаре горели вещи в квартире
23 апреля 2017 11:39
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Вечером 22 апреля по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, произошел пожар.
Горели домашние вещи в квартире на площади 5 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 19 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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