На ул. Ново-Садовой в Самаре горели вещи на балконе

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Накануне, 24 мая по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, произошел еще один пожар.Горели домашние вещи на балконе на 0,5 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.