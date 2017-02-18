На ул. Николая Панова в Самаре горели вещи
18 февраля 2017 11:49
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Вечером 17 февраля по адресу: Октябрьский р-он, ул. Николая Панова, произошел пожар.
Горели домашние вещи на площади 15 кв.м.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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