На ул. Никитинской в Самаре сгорел бытовой вагончик

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Рано утром в воскерсенье, 28 мая по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-он, ул. Никитинская, произошел пожар.Горел бытовой вагончик на 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.