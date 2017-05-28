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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На ул. Никитинской в Самаре сгорел бытовой вагончик

28 мая 2017 11:13
119
На ул. Никитинской в Самаре сгорел бытовой вагончик
Пожар тушили 11 человек.

Рано утром в воскерсенье, 28 мая по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-он, ул. Никитинская, произошел пожар.

Горел бытовой вагончик на 10 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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Комментарии



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