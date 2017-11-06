На ул. Некрасовской пожар из-за короткого замыкания тушили 26 человек

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Вечером 5 ноября по адресу: Самара, Самарский р-н, ул. Некрасовская, произошел пожар.Короткое замыкание электрощитовой с последующим горением электрокабеля 5 п.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 5 единиц техники.Они быстро справились с возгоранием, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.