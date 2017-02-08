На ул. Набережная реки Самары горела крыша дома на 60 кв. метрах
8 февраля 2017 09:34
4
Днем 7 февраля по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-он, ул. Набережная реки Самары, произошел пожар. Горела кровля частного дома на площади 60 кв.м.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 30 человек личного состава и 8 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 февраля 2017 23:25
Прокурорской проверкой установлено, что гражданин Святослав Спирчагов осуществляет телефонные звонки на номера университета и высказывает бранные,... Закон
500
7 февраля 2017 20:22
Они подозреваются в совершении преступлений по статье "Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов" и... Закон
527
7 февраля 2017 16:26
Они обвиняются в мошенничествах, убийстве и других преступлениях. Закон
772
7 февраля 2017 13:08
Их препроводили до пункта пропуска через государственную границу. Закон
173
7 февраля 2017 10:06
В полицию обратились бдительные граждане. Закон
186
6 февраля 2017 19:59
В настоящее время уголовное дело в отношении 9 обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу. Закон
252
Происшествия
8 февраля 2017 09:26
Ее подруга, с которой ехали вместе, полпала в больницу. Происшествия
0
7 февраля 2017 22:43
Нападение на него зафиксировала камера наблюдения. Судя по записи, убийц было двое. Они наносили жертве удары арматурой по голове. Происшествия
145
7 февраля 2017 20:55
Оказалось, что она отравилась угарным газом от газового водонагревателя. Происшествия
163
Криминал
7 февраля 2017 17:25
По данным полицейских, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Криминал
139
7 февраля 2017 13:38
Преступников помогли обнаружить соседи. Криминал
171
7 февраля 2017 13:22
Полицейские просят откликнуться очевидцев преступления. Криминал
254
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
962
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
647
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4792
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1802
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2362
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1485
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1217
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2381
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2162
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11375
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9309
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5706
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают