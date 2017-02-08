На ул. Набережная реки Самары горела крыша дома на 60 кв. метрах

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Днем 7 февраля по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-он, ул. Набережная реки Самары, произошел пожар. Горела кровля частного дома на площади 60 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 30 человек личного состава и 8 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.