На ул. Мичурина в Самаре горел торговый павильон

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В ночь на 23 декабря по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-он, ул. Мичурина, произошел пожар.Горел торговый павильон на площади 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.