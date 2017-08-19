На ул. Краснодонской в Самаре горели вещи в гараже

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Вечером 18 августа по адресу: Самара, Промышленный р-он, ул. Краснодонская, произошел пожар.Горели домашние вещи в гараже на 5 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.