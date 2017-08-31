На ул. Клинической трамвай столкнулся с автомобилем. ФОТО
31 августа 2017 09:04
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Комментарии
Закон
30 августа 2017 19:50
Ее ждет наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или исправительных работ на срок до одного года. Закон
155
30 августа 2017 19:49
Установлено, что налоговый инспектор, действуя из личной заинтересованности принял у знакомой заявление на выдачу дубликата свидетельства на СНТ... Закон
284
30 августа 2017 16:29
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Закон
143
30 августа 2017 14:34
Из помещения полицейские изъяли компьютерное оборудование, сотовые телефоны и денежные средства. Закон
142
30 августа 2017 10:14
Взыскано свыше 240 миллионов рублей. Закон
434
29 августа 2017 21:26
В связи с выявленными нарушениями спецпрокуратурой начальнику ИК-15 внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к... Закон
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29 августа 2017 21:23
С лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Закон
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Происшествия
31 августа 2017 09:44
Пожар тушили 16 человек. Происшествия
26
31 августа 2017 09:27
Там обнаружили бесхозный чемодан. Происшествия
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31 августа 2017 09:19
Причина пожара и ущерб от него устанавливается. Происшествия
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Криминал
31 августа 2017 09:52
Злоумышленник проник в квартиру на втором этаже через открытое окно. Криминал
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30 августа 2017 12:11
Деньги предназначались за разрешение арендовать площадь учреждения. Криминал
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30 августа 2017 11:59
Женщина безуспешно пыталась ей помешать. Криминал
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24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
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8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
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6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
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29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
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22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
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28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
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Фоторепортажи
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Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
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6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
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1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
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3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
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6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
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10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
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Мероприятия